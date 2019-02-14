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سجالات حادة في مجلس النواب اللبناني خلال مناقشة البيان الوزاري

أخبار العالم العربي

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شهد مجلس النواب اللبناني سجالات حادة بين أعضائه في الجلسة المنعقدة لليوم الثاني على التوالي لإقرار البيان الوزاري للحكومة الجديدة والتصويت على الثقة بها.

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واحتدم الجدل بين رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" سامي الجميل والنائب نديم الجميل من جهة، وعضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي من جهة أخرى.

واعتبر النائب سامي الجميل، أن "حزب الله هندس الحكومة"، وأضاف: "السؤال الكبير هل هي حكومة حزب الله"؟، عندها تدخل النائب نواف الموسوي ليرد عليه بأنه لا يجوز لأي أحد يريد تسليط الضوء على نفسه أن يتهجم على حزب الله.

وفي الفيديو المنتشر على مواقع التواصل تسمع جملة "خير للرئيس أن يأتي ببندقية المقاومة من القدوم على دبابة إسرائيلية".

ورفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة المسائية الثانية لمناقشة البيان الوزاري للحكومة حتى الجمعة المقبل، وقال: "ما زال على لائحة طالبي الكلام 22 نائبا، ويرجح أن تبقى (الجلسة) إلى يوم السبت المقبل".

المصدر: وكالات 

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