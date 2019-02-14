الملك سلمان يستقبل وزير الداخلية العماني

ذكرت وسائل إعلام سعودية أن الملك سلمان بن عبد العزيز استقبل مساء أمس وزير الداخلية العماني حمود بن فيصل البوسعيدي.

واستعرض العاهل السعودي مع الوزير العماني "علاقات الأخوية وأهمية التعاون الأمني بين البلدين الشقيقين"، وتلقى تحيات السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان وأعرب الملك عن تحياته له.

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وحضر اللقاء عن الجانب السعودي وزير الداخلية عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، فيما حضره عن الجانب العماني وكيل وزارة الداخلية خالد البوسعيدي، ومساعد المفتش العام للشرطة للعمليات اللواء حمد الحاتمي، وسفير سلطنة عمان لدى المملكة أحمد البوسعيدي.

المصدر: عكاظ