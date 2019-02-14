الرياض تعلق على إدراجها في القائمة السوداء الأوروبية

أعربت السعودية عن أسفها للاقتراح الذي تقدّمت به المفوضية الأوروبية لإدراج الرياض في قائمتها السوداء للدول المتهاونة في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشار بيان رسمي نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" فجر الخميس إلى أن "المملكة تعرب عن أسفها لإعلان إدراجها ضمن القائمة المقترحة للدول "عالية المخاطر" في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

ونقل البيان عن وزير المالية السعودي محمد الجدعان قوله إن "التزام المملكة العربية السعودية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يعتبر أولوية استراتيجية، وسنستمر في تطوير وتحسين أطرنا التنظيمية والتشريعية لتحقيق هذا الهدف".

وذكّر الوزير السعودي بأن اقتراح المفوضية لا يزال بحاجة لإقراره في البرلمان الأوروبي ليصبح نافذا، داعيا مسؤولي المفوضية وأعضاء البرلمان الأوروبي "لزيارة الرياض والاطلاع على الجهود المستمرة والمبادرات التي تقوم بها المملكة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستويات المحلية والإقليمية والدولية".

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وأكد الجدعان أن "المملكة ستستمر في التواصل مع المفوضية، وتتطلع إلى حوار بناء مع شركائها في الاتحاد الأوروبي للإسهام في تعزيز ودعم آليات مكافحة غسل الأموال والإرهاب على الصعيدين الدولي والإقليمي".

وكان الاتحاد الأوروبي قد أدرج الأربعاء ثلاث دول بينها السعودية على القائمة السوداء للدول التي تشكل تهديدا للاتحاد الأوروبي "لتهاونها في مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال".

المصدر: وكالات