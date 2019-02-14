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الشرطة العسكرية الروسية توسع نطاق دورياتها شمالي سوريا

أخبار العالم العربي

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وسّعت الشرطة العسكرية الروسية نطاق عملها في أراضي شمالي سوريا المحاذية لمناطق سيطرة فصائل المعارضة المدعومة من تركيا.

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دورية للشرطة العسكرية الروسية
الشرطة العسكرية الروسية توسع نطاق عملها في محافظة حلب

ودخلت دورية للشرطة الروسية أمس الأربعاء بلدة عوشرية ذات الأغلبية الكردية شمالي منبج على بعد كيلومتر واحد من مواقع الفصائل المسلحة.

وأقام الجيش السوري مخفرا على خط التماس في هذه المنطقة مؤخرا، فيما تعمل الشرطة الروسية على تأمين المنطقة حتى خط التماس.

وكانت الشرطة العسكرية الروسية قد دخلت الشمال السوري مطلع يناير الماضي لمنع الاستفزازات هناك بعد انتشار نقاط للجيش السوري فيها، وذلك بعد قرار واشنطن سحب قواتها من سوريا واستعدادات أنقرة لشن عملية عسكرية تستهدف مناطقة سيطرة الفصائل الكردية.

المصدر: وكالات

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