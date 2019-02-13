نتنياهو: نلتقي مع يوسف بن علوي علنا ونجتمع معا في وارسو لمواجهة إيران

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقاءه بوزير الخارجية العماني يوسف بن علوي بأنه كان "ممتازا" وتناول خطوات يمكن لتل أبيب اتخاذها مع دول في المنطقة.

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وحسب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، قال نتنياهو مساء اليوم الأربعاء، بعد لقاء وزير الخارجية العماني، على هامش المؤتمر الدولي بشأن قضايا الشرق الأوسط والذي ينظم برعاية أمريكية: "بحثنا خطوات أخرى نستطيع أن نتخذها سوية مع دول في المنطقة من أجل دفع المصالح المشتركة قدما، وتكون لذلك تتمة".

ووصف نتنياهو مؤتمر وارسو بأنه "لقاء ضد إيران سيحضره 60 وزيرا للخارجية وممثلا عن دول العالم"، مشيرا إلى أنه من المهم أن اجتماعه مع بن علوي كان علنيا لا سريا.

وقال نتنياهو إن هناك "لقاءات سرية كثيرة" بين إسرائيل ودول عربية، مضيفا: "هذا هو لقاء علني مع ممثلين عن دول عربية بارزة تجلس مع إسرائيل من أجل دفع المصلحة المشتركة قدما وهي عبارة عن محاربة إيران".

وأعرب رئيس الحكومة الإسرائيلية عن تمسك بلاده بإبعاد إيران عن سوريا، وتابع: "الطقس في وارسو بارد حاليا ولكن العلاقات الخارجية الإسرائيلية تشهد دفئا كبيرا".

وتصدر "خطر إيران"أجندة المؤتمر المنظم من قبل واشنطن في وارسو، لكن الولايات المتحدة اضطرت إلى توسيع أجندة اللقاء تحت ضغوط الدول الأوروبية التي لا تزال ملتزمة بالاتفاق النووي المبرم بين طهران والقوى الكبرى عام 2015 وانسحبت منها الإدارة الأمريكية العام الماضي.

المصدر: RT