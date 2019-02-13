الجيش العراقي يكتشف 11 نفقا لـ"داعش" على الحدود مع سوريا

كشف مصدر عسكري عراقي، اليوم الأربعاء، عن إحباط ثلاث محاولات تسلل لمسلحي "داعش" إلى العراق خلال الأسبوعين الماضيين، فيما أشار إلى العثور على 11 نفقا للتنظيم يربط العراق بسوريا.

ونقلت وسائل إعلام عربية عن المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، قوله إن "القوات العراقية على الحدود نجحت في إحباط ثلاث محاولات تسلل إلى داخل العراق، بينها محاولة تهريب مليون دولار وأسلحة إلى سوريا".

وأوضح أن "الفرقة الهندسية في الجيش العراقي التي تتولى مهمة البحث عن الأنفاق بين البلدين، عثرت على 11 نفقا حفرها تنظيم داعش، وتربط بين الأراضي العراقية والسورية، أحدها بطول 3 كيلومترات ويسمح بسير رجل داخله من دون أن يضطر للزحف أو الانحناء".

وأكد المصدر أن "حماية الحدود لم تعد مقتصرة على مهمة صد داعش، بل إن عمليات تهريب المخدرات والدولارات مع سوريا عادت، وتتورط بها جهات غير داعش". ولفت إلى أن "هناك عمليات تهريب لمحولات كهربائية، وقطع غيار سيارات عسكرية وأخرى مدنية، ومخدرات ودولارات، وخراف ومواش مختلفة، وأدوية".

وتنشر قيادة الجيش العراقي وقادة قوات "الحشد الشعبي" من حين لآخر تقارير عن محاولات تسلل لعناصر تنظيم "داعش" عبر الحدود مع سوريا، وهي محاولات يتعامل الجيش العراقي معها باستهداف مواقع للتنظيم في سوريا.

المصدر: السومرية نيوز + نوفوستي