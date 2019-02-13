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الولايات المتحدة تسلم الجيش اللبناني شحنة صواريخ ذكية موجهة بالليزر (صور)

أخبار العالم العربي

الولايات المتحدة تسلم الجيش اللبناني شحنة صواريخ ذكية موجهة بالليزر (صور)
Reuters MOHAMED AZAKIR
عناصر من الجيش اللبناني خلال استعراض عسكري عام 2017
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أعلنت السفارة الأمريكية لدى بيروت أن الولايات المتحدة سلمت الجيش اللبناني شحنة صواريخ ذكية متطورة الدقة وموجهة بالليزر من نوع "APKWS" في إطار صفقة فاقت 16 مليون دولار.

وقالت السفارة الأمريكية في بيان نشرته الأربعاء على صفحتها في موقع "فيسبوك": "يسر الولايات المتحدة أن تعلن اليوم عن تسليم الجيش اللبناني شحنة من الصواريخ الذكية المتطورة الدقيقة الموجهة بالليزر (من نوع APKWS). وتقدر قيمة هذه الصواريخ بأكثر من 16 مليون دولار".

وأضافت السفارة في بيانها أن "هذه الصواريخ الموجهة بالليزر تمثل مكونا رئيسيا لطائرة A-29 Super Tucano الجديدة التابعة للقوات الجوية اللبنانية".

وشدد البيان على أن "تسليم هذه الشحنة اليوم يعبر عن التزام حكومة الولايات المتحدة الثابت والحازم بدعم الجيش اللبناني بصفته المدافع الشرعي الوحيد عن لبنان".

وذكرت السفارة الأمريكية في هذا السياق أن "الولايات المتحدة قامت منذ العام 2005، باستثمار أكثر من ملياري دولار في شراكتها القوية مع الجيش اللبناني".

المصدر: RT

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