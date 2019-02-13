المصريون يستذكرون تعليق حبيب العادلي على نشر الفيديوهات الجنسية (فيديو)

استذكر المصريون تعليق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، حول التسريبات الجنسية والتسجيلات الشخصية التي كانت تقوم بها الحكومة، تزامنا مع الفيديوهات الجنسية المنتشرة حاليا.

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وتداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديو للواء حبيب العادلي، أثناء الاستماع لشهادته في "محاكمة القرن"، وتطرقه للحديث على بعض التسريبات الجنسية أو الشخصية (على حد قوله)، والتي كانت تحصل عليها أجهزة الداخلية في التنصت، وربطوا تعليقه بالأوضاع الراهنة وخاصة قضية "الفيديوهات الجنسية الفاضحة"، في إشارة منهم إلى أن هذا أفضل رد على التسريبات المنتشرة الآن والحديث فيها وسط ضياع القيم.

وخلال الفيديو، قال العادلي: "أنا كنت بغرس حتة القيم الأخلاقية، بقول للإخوة وهما بيسجلوا، إذا وجدتم الموضوع بعيد عن اللي احنا عاوزينه، ووجدت إن فيها حاجات متعلقة بأخلاقيات وسلوك لا تسجل، وهات صاحبنا وصاحبتنا (الشخصين الذي يقوم بالتسجيل لهما) وبلغهم إن هذا الأمر لا يصح".

متابعا: " منها مكافحة السلوكيات الخاطئة، ولم نكن نفضح أحد لأن الفضيحة مش مجدعة، أهم حاجة الستر وكل واحد فينا بيقول يا رب الستر".

وقد أثيرت قضية الفيديوهات الجنسية، عقب انتشار مقاطع إباحية على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه ممثلتان عاريتان تماما وتقومان بممارسة الشذوذ مع أحد الرجال وقبض عليهما بعد تحريات المباحث عنهما.

ووجهت النيابة لهما تهم ارتكاب فعل فاضح والتحريض على نشر الفسق والفجور، وذلك بعد اعترافهما بأنهما ظهرتا في الفيديو تحت تأثير الخمرة، في ظروف صعبة، مؤكدتين أن الذي ظهر معهما وعدهما بالتمثيل والنجومية، وأنه تزوج بهما عرفيا.

المصدر: القاهرة 24