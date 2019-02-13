الحكومة العراقية تخصص مكافآت متعلقة بحربي الخليج الأولى والثانية

وجهت وزارة الدفاع العراقية، يوم الأربعاء، نداء إلى المواطنين بخصوص المفقودين خلال حربي الخليج الأولى والثانية وممتلكات الكويت المفقودة.

وقالت الوزارة في بيان "نهيب بالإخوة المواطنين الذين يمتلكون أية معلومات عن رفات العراقيين ـ الكويتيين ـ الإيرانيين ممن فقدوا في الحرب العراقية ـ الإيرانية (حرب الخليج الأولى 1980 - 1988) وغزو العراق للكويت (حرب الخليج الثانية 1990 - 1991) أو ما يتعلق بمفقودات الأرشيف الأميري والممتلكات الكويتية، الإدلاء بها".

وأضافت أنها ستخصص مكافأة مجزية لمن يتقدم بهذه المعلومات بعد التثبت منها.

ولم تحدد الدفاع العراقية قيمة المكافأة التي أعلنت عنها.

هذا ودعت الوزارة المواطنين إلى الاتصال بالأرقام التي خصصتها للغرض أو عن طريق نظام الحكومة الإلكترونية.

تجدر الإشارة إلى أن الجانبين العراقي والإيراني شهدا حربا نشبت في سبتمبر 1980 حتى أغسطس 1988، بدأت بنزاع حول حدود الأراضي بين البلدين، وخلفت الحرب نحو مليون قتيل من الطرفين، ودامت 8 سنوات لتكون بذلك أطول نزاع عسكري في القرن العشرين وواحدة من أكثر الصراعات العسكرية دموية.

فيما شنت قوات التحالف الدولية المؤلفة من 34 دولة بقيادة الولايات المتحدة حرب الخليج ضد العراق عام 1991 بعد غزوه الكويت، وأسفرت عن فقدان عدد كبير من العسكريين العراقيين فيما أكدت الحكومة الكويتية أن الكثير من مواطنيها تعرضوا للأسر من قبل الجيش العراقي إبان الحرب وفقدوا بعد اقتيادهم إلى داخل الأراضي العراقية.

وأعلنت الكويت عام 2005 تمكنها بالتعاون مع مواطنين عراقيين من استعادة رفات 236 كويتيا كانت مدفونة في محافظات منها الرمادي وكربلاء.

المصدر: RT + وكالات