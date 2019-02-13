حماس تمنع موظفي الحدود من الوصول إلى معبر كرم أبو سالم (صور)

منعت حركة حماس صباح الأربعاء موظفي هيئة المعابر والحدود من الوصول إلى عملهم في معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب قطاع غزة، وأجبرتهم على مغادرته.

وأفادت وكالة "وفا" نقلا عن مصدر في المعبر، بأن عناصر من أجهزة حماس منعت موظفي هيئة المعابر والحدود من الوصول إلى المعبر وأوقفتهم عند حاجز عسكري قريب من المعبر.

وأضافت أن حماس طلبت من موظفي الهيئة التوقيع على "استبيان" وأخذ بصماتهم، إلا أن الموظفين رفضوا التوقيع أو الانصياع لقرارات أمن حماس، مشيرة إلى أن حماس تهدف إلى طردهم من معبر كرم أبو سالم والسيطرة عليه.

وبيّنت الوكالة أيضا أن حماس تقوم باحتجاز شاحنات البضائع والمواد التموينية القادمة من المعبر، وتجبرها على المرور عبر بوابة تسمى "البوابة القطرية"، وتقوم بجباية ضرائب وتعرقل سير الشاحنات.

يشار إلى أن معبر كرم أبو سالم هو المعبر التجاري الوحيد في قطاع غزة، الذي تمر من خلاله البضائع والمواد الغذائية والتموينية ومواد البناء والمحروقات والمستلزمات الطبية والأدوية لأهالي غزة.

#صور | الموظفون التابعون للسلطة يرفضون دخول معبر كرم أبو سالم صباح اليوم بعد أن طلبت الأجهزة الأمنية التابعة لحماس أخذ بصماتهم. pic.twitter.com/UXiJgblxPW — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) 13 февраля 2019 г.

المصدر: وكالة "وفا"