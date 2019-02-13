البرلماني المصري هيثم الحريري ينفي لـRT تراجعه عن موقفه من تعديل الدستور

نفى البرلماني المصري هيثم الحريري عضو تكتل 25-30 المعارض داخل مجلس النواب المصري، في اتصال مع RT ما تداولته وسائل الإعلام الثلاثاء بشأن تراجعه عن موقفه من تعديل الدستور المصري.

إقرأ المزيد

وأكد الحريري أن موقفه الرافض لمقترحات التعديلات الدستورية ثابت، وتصريحاته التي ظهرت أمس فهمت بطريقة خاطئة.

وكانت وسائل إعلام قد قالت إن البرلماني المصري هيثم الحريري، تراجع عن موقفه الرافض للتعديلات المقترحة على الدستور المصري.

وأوضحت وسائل الإعلام أمس الثلاثاء، أن البرلماني غير آراءه السابقة، فيما يخص إجراءات تعديل الدستور، وأنه أعلن أن التعديلات الدستورية تتم وفق الآليات الدستورية المتبعة، والحق الدستوري والقانوني الذي كفله الدستور لنواب البرلمان في إجراء تعديل عليه، مشددا على أنها آلية لا جدال فيها، وإذا وافق البرلمان على هذه التعديلات فهذه قمة ممارسة الديمقراطية.

ونفى البرلماني هذه التصريحات مؤكدا أنه ثابت على موقفه ولم يتغير، عبر فيديو بثه في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، خلال إحدى الجلسات.

المصدر: RT