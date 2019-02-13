مصر تنفي للمرة الثانية منع عبور السفن المحملة بالنفط إلى سوريا عبر قناة السويس

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، ما تردد في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، حول منع هيئة قناة السويس عبور السفن المحملة بالنفط إلى سوريا.

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وأوضح المركز الإعلامي في بيان له اليوم الأربعاء، أنه تواصل مع هيئة قناه السويس، والتي نفت الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لمنع الهيئة عبور أية سفن متجهة إلى دولة سوريا، وأن حركة الملاحة بالقناة تسير بشكل طبيعي ووفقا للمواثيق والمعاهدات الدولية التي تكفل حق الملاحة الآمن لكافة السفن العابرة دون تمييز بين علم دولة وأخرى لتظل القناة شريانا للرخاء والتنمية للعالم أجمع.

وأشار البيان إلى أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف للتأثير على حركة الملاحة بالقناة.

كما أكدت الهيئة، حرص الدولة المصرية على إدارة هذا المرفق الملاحي العالمي بكفاءة وحيادية تامة، لتحقيق مصالح الشعب المصري ومصالح شعوب العالم كله في نقل حركة التجارة العالمية، بما فيها مستلزمات الحياة الضرورية من وقود وغذاء ودواء وغيرها دون إبطاء.

وكان رئيس هيئة قناة السويس، الفريق مهاب مميش، نفى أيضا تلك الأنباء عبر بيان صدر عنه يوم الأحد الماضي.

المصدر: وكالات