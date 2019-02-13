الخارجية المصرية: نسعى للارتقاء بكافة حقوق الإنسان

وجهت مصر رسالة غير مباشرة للدول الغربية عبر اجتماع لوزارة الخارجية المصرية بحضور سفراء الدول الغربية وممثل الأمم المتحدة بالقاهرة، تؤكد فيها سعي البلاد للارتقاء بكافة حقوق الإنسان.

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وقالت الخارجية المصرية إن هناك قرارا من رئيس مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والتي ستتولى مهمة صياغة استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان ومتابعة تنفيذها، ووضع برامج تدريبية لترقية قدرات الكوادر الوطنية في مجال حقوق الإنسان.

وأعربت الخارجية المصرية عن سعي البلاد للارتقاء بكافة حقوق الإنسان، سواء السياسية والمدنية أو الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وكانت قد وجهت انتقادات عدة لحقوق الإنسان في مصر، خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقاهرة، واجتماعه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث أكد ماكرون أن حقوق الإنسان تواجه بعض المشاكل في مصر.

المصدر: RT