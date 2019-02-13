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رئيس وزراء قطر الأسبق: حضرة صاحب السمو أثنى على هذا الأمر!

أخبار العالم العربي

رئيس وزراء قطر الأسبق: حضرة صاحب السمو أثنى على هذا الأمر!
AFP
رئيس وزرا قطر الأسبق حمد بن جاسم آل ثاني
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غرّد حمد بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر الأسبق قائلا، إن أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني، أثنى على مراعاة شعبه للقيم والمبادئ في "زمن الخلافات" وعدم انزلاقه إلى مستوى البذاءات.

وأضاف حمد بن جاسم آل ثاني، أنه من الداعين دائما إلى عدم "الهبوط بمستوى الحوار إلى مستوى لا يليق بشعبنا الكريم" في إشارة إلى ما دار ولا يزال من جدال في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي على خلفية الأزمة الخليجية.

يذكر أن مكتب الاتصال الحكومي القطري وجه نداء مؤخرا، أهاب فيه بالمواطنين والمقيمين في قطر عدم "الانزلاق في الإساءات للشعوب والمجتمعات ورموزها، وأن لا يقعوا في فخ الإساءات في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، وذلك انطلاقا من ديننا الإسلامي الحنيف وأخلاقنا العربية الأصيلة".

المصدر: تويتر

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