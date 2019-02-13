رئيس وزراء قطر الأسبق: حضرة صاحب السمو أثنى على هذا الأمر!

غرّد حمد بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر الأسبق قائلا، إن أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني، أثنى على مراعاة شعبه للقيم والمبادئ في "زمن الخلافات" وعدم انزلاقه إلى مستوى البذاءات.

وأضاف حمد بن جاسم آل ثاني، أنه من الداعين دائما إلى عدم "الهبوط بمستوى الحوار إلى مستوى لا يليق بشعبنا الكريم" في إشارة إلى ما دار ولا يزال من جدال في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي على خلفية الأزمة الخليجية.

لقد أثنى حضرة صاحب السمو على مراعاة الشعب القطري للقيم والمبادئ في زمن الخلافات وتأكيد سموه على الاستمرار بنفس النهج، وعدم الانزلاق إلى مستوى البذاءات. انني كنت ومازلت ادعوا لعدم الهبوط بمستوى الحوار إلى مستوى لا يليق بشعبنا الكريم. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) February 12, 2019

يذكر أن مكتب الاتصال الحكومي القطري وجه نداء مؤخرا، أهاب فيه بالمواطنين والمقيمين في قطر عدم "الانزلاق في الإساءات للشعوب والمجتمعات ورموزها، وأن لا يقعوا في فخ الإساءات في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، وذلك انطلاقا من ديننا الإسلامي الحنيف وأخلاقنا العربية الأصيلة".

المصدر: تويتر