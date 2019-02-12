الكشف عن الحقائق الكاملة في قضية تسليم عبد الحفيظ إلى مصر

كشف رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر مكرم محمد أحمد، الحقائق الكاملة في قضية تسليم السلطات التركية الشاب محمد عبد الحفيظ إلى مصر.

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وقال مكرم خلال لقائه في برنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن تركيا سلمت الشاب المحكوم عليه غيابيا بالإعدام في قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات بسبب خطأ إداري في مطار أتاتورك باسطنبول.

وأضاف أن ضباط الجوازات في المطار ساورتهم الشكوك بأنه ينتمي إلى تنظيم "داعش" وليس إلى الإخوان.

وتابع بالقول إن أوراق المتهم في اغتيال النائب لم تكن واضحة للأمن التركي ولذلك تم تسليمه.

وأشار في السياق إلى أن الحديث عن تسليم تركيا متهمين آخرين غير صحيح، حيث أفاد بأنه وبكل ببساطة لا تستطيع تركيا اتخاذ مثل هذا القرار منفردة دون التنسيق مع قطر، نظرا لمصالحهما المشتركة مع الإخوان، بحسبما جاء على لسانه.

وصرح رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قائلا "القبول بأن أردوغان مستعد للتخلص من أوراقه القديمة ليس حقيقيا، والسلطات التركية بدأت تحقق مع 8 أفراد في مطار اسطنبول، ولا يمكن لأردوغان أن يترك الإخوان لأنهم أداة لتحقيق مطامعه في الخلافة كي يغدو سلطانا عثمانيا".

المصدر: موقع "المصريون"