 
مباشر
عاجل
الحرس الثوري الإيراني: الرد على تفجير زاهدان لن يقتصر على حدود إيران

الكشف عن الحقائق الكاملة في قضية تسليم عبد الحفيظ إلى مصر

أخبار العالم العربي

الكشف عن الحقائق الكاملة في قضية تسليم عبد الحفيظ إلى مصر
/ Twitter
الشاب المصري أثناء ترحيله
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lg8b

كشف رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر مكرم محمد أحمد، الحقائق الكاملة في قضية تسليم السلطات التركية الشاب محمد عبد الحفيظ إلى مصر.

إقرأ المزيد
الشاب المصري أثناء ترحيله
قيادي إخواني مصري: تركيا ترحل شابا مصريا إلى بلاده محكوم عليه بالإعدام

وقال مكرم خلال لقائه في برنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن تركيا سلمت الشاب المحكوم عليه غيابيا بالإعدام في قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات بسبب خطأ إداري في مطار أتاتورك باسطنبول.

وأضاف أن ضباط الجوازات في المطار ساورتهم الشكوك بأنه ينتمي إلى تنظيم "داعش" وليس إلى الإخوان.

وتابع بالقول إن أوراق المتهم في اغتيال النائب لم تكن واضحة للأمن التركي ولذلك تم تسليمه.

وأشار في السياق إلى أن الحديث عن تسليم تركيا متهمين آخرين غير صحيح، حيث أفاد بأنه وبكل ببساطة لا تستطيع تركيا اتخاذ مثل هذا القرار منفردة دون التنسيق مع قطر، نظرا لمصالحهما المشتركة مع الإخوان، بحسبما جاء على لسانه.

وصرح رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قائلا "القبول بأن أردوغان مستعد للتخلص من أوراقه القديمة ليس حقيقيا، والسلطات التركية بدأت تحقق مع 8 أفراد في مطار اسطنبول، ولا يمكن لأردوغان أن يترك الإخوان لأنهم أداة لتحقيق مطامعه في الخلافة كي يغدو سلطانا عثمانيا".

المصدر: موقع "المصريون"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شارك في غسلها وتجول فوق سطحها.. محمد بن سلمان يزور الكعبة