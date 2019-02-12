المغرب.. توقيف 3 فرنسيين يشتبه بـ"تورطهم في تمويل الإرهاب"

أعلنت السلطات المغربية الثلاثاء توقيف 3 فرنسيين بمدينة سلا قرب العاصمة الرباط، يشتبه "بتورطهم في تمويل الإرهاب"، وإقامة علاقات وثيقة مع مقاتلين في صفوف تنظيم "داعش".

وقال بيان للمديرية العامة للأمن الوطني في المغرب "إن الشرطة القضائية تمكنت يوم الاثنين من توقيف 3 مواطنين فرنسيين بمدينة سلا، أحدهم من أصل جزائري، وذلك للاشتباه بتورطهم في تمويل الإرهاب والارتباط بمقاتلين ينشطون في تنظيمات إرهابية".

وأضاف البيان الذي نشرته وكالة الأنباء المغربية، أن الأبحاث المنجزة أوضحت تورط المشتبه بهم في "جمع مبالغ مالية لفائدة أوساط متطرفة بغرض تمويل عمليات إرهابية".

وأشار البيان إلى أن الأبحاث لا تزال متواصلة لتوقيف "باقي المساهمين والمشاركين في هذه الأفعال، ورصد الامتدادات والارتباطات المحتملة للأشخاص الموقوفين سواء داخل المغرب أو خارجه".

وأعلنت السلطات المغربية في 23 يناير توقيف مواطن فرنسي من أصل جزائري كان موضوع مذكرة دولية بإلقاء القبض عليه صادر عن السلطات القضائية الفرنسية "من أجل تمويل الإرهاب وتكوين عصابة إجرامية والإشادة بأعمال إرهابية".

ولم توضح السلطات المغربية ما إذا كانت للأخير أية علاقة بالموقوفين الثلاثة.

المصدر: أ ف ب