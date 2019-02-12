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مسؤول مصري: شائعة الأهرامات لا تتسق مع العقل ولا مع مهام وزير الآثار

أخبار العالم العربي

مسؤول مصري: شائعة الأهرامات لا تتسق مع العقل ولا مع مهام وزير الآثار
Globallookpress
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نفى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر مصطفى وزيري، ما نسب مؤخرا إلى وزير الآثار المصري خالد العناني، حول إسقاط الجنسية المصرية عن المواطنين الذين لم يزورا المناطق الأثرية.

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وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في تصريحات لجريدة اليوم السابع المصرية، أن مثل هذه الشائعات يتضح "زيفها" بسهولة لأنها لا تتسق مع العقل ولا مع مهام وزير الآثار المصري.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، قد نشرت تصريحات غير صحيحة عن الوزير يقول فيها "ستنزع الجنسية المصرية عن أي مواطن لم يزر الأهرامات آخر خمس سنوات".

وتقوم مصر بإصدار بيانات بشكل دوري لمواجهة الشائعات والأخبار الزائفة التي تظهر على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضلل الرأي العام بشكل مستمر.

المصدر: اليوم السابع

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