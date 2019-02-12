بمشاركة نائب وزير خارجية مصر.. احتفالات في القاهرة بالذكرى الـ40 للثورة الإيرانية (صور)

استضاف مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة، اليوم الثلاثاء، احتفالات بمناسبة الذكرى الـ40 لـ"انتصار الثورة الإسلامية" في إيران جرت بمشاركة مجموعة مسؤولين مصريين رفيعي المستوى.

وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن مراسم إحياء الذكرى أقيمت في مقر المكتب، المعروف أيضا باسم البيت الإيراني في القاهرة، وشارك فيها نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الآسيوية وجزر المحيط الهادئ، خالد ثروت.

وأوضح الإعلام الإيراني أن ثروت هنأ إيران، باسم مصر حكومة وشعبا، بمناسبة الذكرى الـ40 للثورة الإسلامية.

وأشارت التقارير الإيرانية إلى أن الاحتفالات جرت أيضا بمشاركة سفراء ورؤساء بعثات دبلوماسية لعدد من الدول بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات دولية وشخصيات حكومية وسياسية وثقافية واقتصادية ودينية بارزة.

وفي كلمة ألقاها خلال الاحتفالات، أعلن رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة، ناصر كنعاني، أن إيران تتطلع إلى أمن واستقرار مصر، معتبرا أن البلدين سيطوران علاقاتهما "التاريخية" عاجلا أم آجلا، فيما أكد استعداد الجمهورية الإسلامية لسلك هذا المسار حال وجود إرادة سياسية لدى الحكومة المصرية.

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وتشهد إيران في هذه الأيام تظاهرات وفعاليات احتفالية واسعة يشارك فيها ملايين الإيرانيين وتجرى بمناسبة الذكرى الـ40 لانتصار "الثورة الإسلامية" في البلاد يوم 11 فبراير 1979 التي قادها آية الله الخميني وأطاحت بحكم الشاه محمد رضا بهلوي وفرضت نظام "الجمهورية الإسلامية" في الدولة.

المصدر: تسنيم + فارس