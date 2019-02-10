العامري: القوات الأمريكية لا تجرؤ على التحرك في المدن العراقية

رد زعيم "تحالف الفتح" في العراق هادي العامري، الأحد، على المعلومات التي تتحدث عن وجود انتشار وتجوال للجيش الأمريكي في مدن العراق.

وصرح العامري خلال كلمة له في محافظة ديالى بأن"القوات الأمريكية أجبن من أن تقوم بتحركات في المدن العراقية، وكل ما يرد بهذا الخصوص عبارة عن أكاذيب وشائعات".

وأضاف "لن نسمح بأي تواجد بري أو قواعد جوية أمريكية بالعراق وسيقرّرُ ذلك في البرلمان".

وتابع بالقول "لا نمانع إذا بقي عدد من المستشارين لأغراض التدريب، وهذا تقرره الحكومة العراقية فقط".

وأشار العامري إلى أنه "ينتمي إلى المشروع المقاوم للكيان الصهيوني، ويرفض كل المتخاذلين والمستسلمين لهذا الكيان، وسيبقى وفيا لهذا المشروع وسيحافظ على السيادة الوطنية ولن يسمح لأي كان بتدنيسها"، بحسب قوله.

المصدر: RT