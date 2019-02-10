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البرادعي يتفاعل مع "تغريدة" تنتقد منع الزيارة عن مرسي

أخبار العالم العربي

البرادعي يتفاعل مع
Reuters
نائب الرئيس المصري الأسبق محمد البرادعي
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تفاعل نائب الرئيس المصري السابق محمد البرادعي، الأحد، مع تغريدة تنتقد منع الزيارة عن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي ونجله بمحبسهما.

وأعاد البرادعي عبر حسابه الموثق على "تويتر"، مشاركة تغريدة تتحدث عن أن حرمان السجين من الزيارة عقوبة قد تساوي في قسوتها السجن ذاته.

وتتضمن التغريدة التي نشرها حساب يحمل اسم "Hatem" تأكيد أن آخر زيارة لمرسي كانت في سبتمبر 2018، فضلا عن أن آخر زيارة لنجله أسامة المحبوس أيضا كانت في سبتمبر 2017.

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وجاءت التغريدة التي أعاد البرادعي مشاركتها ضمن تعليقات على تغريدة للأخير تتضمن منع مصلحة السجون بمصر الأسر من زيارة ذويهم النشطاء والسياسيين بمحبسهم دون أن يذكر اسم مرسي.

وتحدث نائب الرئيس المصري السابق في التغريدة التي نشرها قبل ساعات، عن منع الزيارة عن علاء عبد الفتاح، وشادي الغزالي حرب ومعصوم مرزوق وأحمد دومة ورائد سلامة.

كما أضاف البرادعي أنه لا أحد يعلم مكان احتجاز أحمد جمال زيادة وعزت غنيم والقائمة تطول..

وتابع "هل نحتاج "عيونا أجنبية" لنرى أن هذا بشع ومخالف لكل القيم والأخلاق! هل أصبحت اللاإنسانية واقعنا الجديد!".

واختتم البرادعي تغريدته قائلا إن هذا "عارُُ".

المصدر: تويتر

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