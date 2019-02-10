الملك الأردني: يجب حل أزمة سوريا سياسيا وتفعيل الدور العربي

دعا العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، إلى حل الأزمة السياسية في سوريا سياسيا وتفعيل الدور العربي المشترك للتعامل مع التحديات القائمة.

وشدد الملك عبد الله، خلال لقاء عقده اليوم الأحد مع إعلاميين ومحللين في قصر الحسينية، على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة يحفظ وحدة سوريا أرضا وشعبا.

وأكد العاهل الأردني حرص بلاده المستمر على "تفعيل العمل العربي المشترك وتوحيد المواقف للتعامل مع التحديات التي تواجه الأمة العربية".

تصريحات الملك عبد الله تأتي على خلفية مؤشرات عدة تدل على بدء عملية تطبيع العلاقات بين سوريا والأردن ومن بينها رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي لعمان في دمشق مؤخرا وزيارة وفد رفيع للبرلمان الأردني إلى سوريا حيث التقى رئيسها، بشار الأسد، في نوفمبر 2018، والدعوات من برلمان المملكة إلى إعادة العضوية السورية في الجامعة العربية.

وفي 24 يناير وجهت المملكة دعوة رسمية لسوريا للمشاركة في أعمال "المؤتمر التاسع والعشرين لاتحاد البرلمانيين العرب" المنعقد في عمان مطلع مارس المقبل.

المصدر: بترا + وكالات