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عباس: ندعو لمؤتمر دولي للسلام ونرفض تدخل واشنطن في شؤون فنزويلا

أخبار العالم العربي

عباس: ندعو لمؤتمر دولي للسلام ونرفض تدخل واشنطن في شؤون فنزويلا
Reuters Osman Orsal
محمود عباس
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دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاتحاد الإفريقي وأعضاءه إلى دعم فكرة تنظيم مؤتمر دولي لرعاية تسوية النزاع الشرق الأوسطي، وشدد على الرفض الفلسطيني لـ"تدخل واشنطن في شؤون فنزويلا".

وأعرب عباس اليوم الأحد، في كلمة ألقاها أمام القمة العادية الـ32 للاتحاد الأفريقي المنعقدة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، عن تقدير الفلسطينيين العالي لدول الاتحاد على مواقفها الداعمة والمتضامنة مع قضيتهم، وخاصة في المحافل الدولية.

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وذكر عباس أن الفلسطينيين يتطلعون إلى دول القارة السمراء واتحادها لمواصلة الثبات على مواقفها وتقديم مزيد من الدعم لقضيتهم خلال الفترة المقبلة من أجل حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة والحماية الدولية لشعبها وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووضع حد لانتهاكات تل أبيب.

وقال: "إننا ندعو لعقد مؤتمر دولي وتشكيل آلية متعددة الأطراف لرعاية أية مفاوضات مستقبلية".

وشدد عباس رفض الفلسطينيين لـ"أي تدخل أمريكي في شؤون أي دولة، كما يحدث الآن في فنزويلا".

وناشد الرئيس الفلسطيني الاتحاد الإفريقي وأعضاءه المشاركة في المؤتمر المزعوم، وكذلك إرسال مراقبين للانتخابات العامة التي تعمل السلطة الفلسطينية على تنظيمها قريبا.

المصدر: وفا

 

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