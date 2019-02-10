السيسي يؤكد أن الوحدة الإفريقية هي السبيل الأمثل لمواجهة التحديات

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمة خلال افتتاح قمة الاتحاد الإفريقي، الأحد، إنه ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الوحدة الإفريقية يمكن أن تدفع القارة لمواجهة التحديات.

وأضاف السيسي خلال كلمته لرئاسة الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، قائلا: "علينا أن نستمر في السعي سويا لطي صفحة النزاعات والصراعات في إفريقيا"، معربا عن تطلعه لتفعيل أنشطة مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية في إفريقيا.

كما شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة دحر الأفكار المتطرفة ومكافحتها، مشيرا إلى أنها أصبحت العنصر الرئيسي لتفشي ظاهرة الإرهاب.

وأوضح الرئيس المصري أن مواجهة الإرهاب بشكل شامل أمر يتطلب الكشف عنه وعن داعميه.

ولفت في كلمته بعد تسلمه رئاسة الاتحاد الإفريقي إلى أن الاتحاد خطة طموحة لتحقيق التنمية الاقتصادية لمكافحة أمراض القارة الإفريقية، مؤكدا أنه من الضروري تكثيف التعاون بما يسهم في ضمان التصدي لظاهرة التغير المناخي.

وأكد في السياق أن مصر ستعمل جاهدة على مواصلة الطريق من أجل الإصلاح الهيكلي والمالي للاتحاد واستكمال ما تحقق من إنجازات ترسيخا لملكية الدول الأعضاء لمنظمتهم القارية وسعيا نحو تطوير أدوات وقدرات الاتحاد ومفوضياته لتلبية وتطلعات الشعوب الإفريقية.

المصدر: "الأهرام" المصرية + "اليوم السابع"