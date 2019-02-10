العراق يسلم قطر مواطنا ماليزيا مطلوبا لسلطاتها

أصدرت محكمة الجنايات العراقية، اليوم الأحد، قرارا بتسليم متهم ماليزي الجنسية إلى السلطات القطرية، كونه مطلوبا لها، وفقا لاتفاقية الرياض بين البلدان العربية.

وذكر بيان لمجلس القضاء العراقي إن "المحكمة قررت تسليم متهم مطلوب للسلطات القطرية، بعد أن وجدت قيامه بتحرير صك بمبلغ مالي مسحوب من بنك قطر الوطني، وهي الجهة الطالبة للشكوى ضده وصدر حكم غيابي بحقه من محكمة جنح الدوحة".

وأضاف أن المحكمة العراقية أصدرت قرارا بتسليم المتهم إلى السلطات القضائية في قطر وفق أحكام المادة 40 من اتفاقية الرياض والمادة 361/د من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي، وتسليمه للشرطة العربية والدولية لتنفيذ القرار بحقه".

المصدر: RT