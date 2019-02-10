تل أبيب تعتزم هدم منزل فلسطيني مشتبه بقتله إسرائيلية قرب القدس

بدأ الجيش الإسرائيلي بالتجهيز لهدم منزل الفلسطيني عرفات الرفاعية بزعم قتله مستوطنة يهودية عثر على جثتها قبل يومين في غابة على مشارف القدس.

ذكر الجيش أن قوات الأمن دخلت فجر اليوم الأحد منزل الفلسطيني المعتقل في مدينة الجليل، من أجل مسح المبنى "لتقييم طرق هدمه"، مما يعني أن السلطات الإسرائيلية تعتقد أن دوافع قومية كانت وراء قتله المستوطنة أوري انسباخر.

في غضون ذلك، ذكرت صحيفة "هآرتس" بأن المعتقل قام بتمثيل الحادثة في الموقع أمام المحققين، ونقلت عن مسؤولين قولهم إن الرفاعية سبق أن احتجز مرتين لدى السلطات الإسرائيلية في عامي 2009 و2017.

واعتقلت قوة إسرائيلية الرفاعية أثناء عملية مداهمة نفذتها قرب رام الله الجمعة الماضي، ويزعم جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك" أنه غادر منزله في الخليل حاملا سكينا وشاهد الضحية في الغابة وقتلها طعنا.

ولم تصدر السلطة الفلسطينية بعد أي تعليق على اعتقال الرفايعة.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية