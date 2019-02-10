السعودية تعلن عن خدمة جديدة لمواطنيها لتسهيل تمديد جوازات السفر

أعلنت السلطات السعودية عن إطلاق خدمة جديدة تمكن المواطنين من تجديد جوازات سفرهم، من خلال بوابة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية، عبر منصة "أبشر"، بغض النظر عن مدة صلاحية الجواز.

وقالت المديرية العامة للجوازات إنها أطلقت بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني خدمة تجديد جواز السفر السعودي، دون النظر إلى المدة المتبقية في صلاحية جواز السفر الحالي، وذلك من خلال بوابة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية عبر منصة "أبشر".

وستمكن هذه الخدمة كل مواطن سعودي "ممن لديه الهوية الوطنية"، من تجديد جواز سفره إلكترونيا في أي وقت دون النظر إلى المدة المتبقية في الجواز، وذلك من خلال الدخول على حسابه الشخصي في بوابة وزارة الداخلية، منصة "أبشر"، واختيار أيقونة تجديد جواز السفر من قائمة الخدمات الإلكترونية، وإتمام بقية متطلبات الخدمة.

وأضافت أنه يمكن تجديد الجواز لمدة 5 سنوات فقط في حال كان صاحب الجواز في عمر أقل من 21 عاما، أما إذا كان عمر صاحب الجواز 21 سنة أو أكبر، يمكن اختيار مدة صلاحية الجواز لتكون 5 أو 10 سنوات، واستلام الجواز من إدارات الجوازات أو عن طريق خدمة التوصيل بالبريد السعودي.

المصدر: واس