مصر والسودان وإثيوبيا تتفق على تشييد سد النهضة مع مراعاة مصالح الآخرين

اتفق الزعماء المصري عبد الفتاح السيسي، والإثيوبي آبي أحمد، والسوداني عمر البشير، في أديس أبابا، اليوم الأحد، على ألا يمس سد النهضة مصالح الدول الأخرى.

كما اتفق الرؤساء الثلاثة خلال اللقاء الذي جمعهم على هامش أعمال قمة الاتحاد الإفريقي، على أن يعقد وزراء الخارجية والري للبلدان الثلاثة اجتماعا قبل نهاية الشهر الجاري من أجل تنفيذ ما اتفق عليه الرؤساء والإعداد لقمة أخرى .

وقال وزير الخارجية، الدرديري محمد أحمد، في تصريح صحفي إن القمة تناولت موضوع سد النهضة والتقدم المحقق حاليا في مجال التنسيق والتعاون بين البلدان الثلاثة في هذا الخصوص، وأضاف أنه تم بحث الاستحقاقات المترتبة على الدول المعنية في المستقبل لضمان المضي قدما في العمل بسد النهضة حسب الخطط المتفق والمتعارف عليها وأهمها " مبدأ لا ضرر ولاضرار".

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، في وقت سابق، إن السيسي أكد خلال الاجتماع على أهمية العمل على ضمان إتباع رؤية متوازنة وتعاونية لملء وتشغيل سد النهضة، بما يحقق مصالح وأهداف كل دولة من الدول الثلاث، ويحول دون الافتئات على حقوق الأخرى.

وأكد قادة الدول الثلاث خلال القمة الحاجة إلى مشاركتهم لرؤية واحدة إزاء مسألة السد، تقوم على أساس اتفاق إعلان المبادئ الموقع في الخرطوم، وإعلاء مبدأ عدم الإضرار بمصالح الدول الثلاث في إطار المنفعة المشتركة.

كما تطرقت القمة الثلاثية إلى مُجمل أبعاد العلاقات القائمة بين الدول الثلاث، وسبل تعزيز التعاون بينها، مع الاستمرار في التشاور والتنسيق المكثف إزاء مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: RT