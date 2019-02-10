بالفيديو.. شابة إماراتية تفاجئ محمد بن زايد "بقصيدة مديح"

فاجأت شابة إماراتية ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات، محمد بن زايد، خلال زيارته لجامعة الإمارات بقصيدة بديعة، نالت إعجابه وجعلته يصفق لها بحرارة.

وأكد محمد بن زايد خلال زيارته للجامعة في مدينة العين على أن الإمارات حريصة على تميز مؤسساتها التعليمية، من خلال توفير أحدث وسائل التعليم والبحث العلمي، لرفد مسيرة الوطن بأفضل مخرجات التعليم المواكب للتطور الحضاري العالمي.

وقال مخاطبا الطلبة: "إن الاستثمار في تعليم أبناء الوطن هو أغلى استثمار، وأنتم أملنا ومستقبل هذا الوطن، ونحن نراهن على شباب وطننا الطموح في تحقيق تطلعاتنا نحو المستقبل، ونثق بكم في تحمل المسؤولية وحمل أمانة الآباء المؤسسين".

شابه إماراتية تفاجئ #محمد_بن_زايد خلال زيارته لجامعة الإمارات بقصيدة بديعة ، وسموه يصفق لها بحراره #البيان_القارئ_دائما@MohamedBinZayedpic.twitter.com/p6pZI2GNyw — صحيفة البيان (@AlBayanNews) 9 février 2019

زرت اليوم جامعة اﻹمارات.. صرح وطني تعليمي عريق يعود بنا إلى مرحلة التأسيس.. هو تجسيد ﻹرادة زايد الذي آمن بالتعليم..منارة معرفية خرجت قادة ومسؤولين أثروا مسيرة الدولة.. ومازالت ترفد الوطن بكفاءات وطنية.. سيظل التعليم البوابة التي نعبر من خلالها إلى آفاق العالمية. pic.twitter.com/nNyZbBcR2B — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) 7 février 2019

المصدر: وكالات