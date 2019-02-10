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بالفيديو.. شابة إماراتية تفاجئ محمد بن زايد "بقصيدة مديح"

أخبار العالم العربي

بالفيديو.. شابة إماراتية تفاجئ محمد بن زايد
twitter.com/MohamedBinZayed
محمد بن زايد خلال زيارته جامعة الإمارات
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فاجأت شابة إماراتية ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات، محمد بن زايد، خلال زيارته لجامعة الإمارات بقصيدة بديعة، نالت إعجابه وجعلته يصفق لها بحرارة.

وأكد محمد بن زايد خلال زيارته للجامعة في مدينة العين على أن الإمارات حريصة على تميز مؤسساتها التعليمية، من خلال توفير أحدث وسائل التعليم والبحث العلمي، لرفد مسيرة الوطن بأفضل مخرجات التعليم المواكب للتطور الحضاري العالمي.

وقال مخاطبا الطلبة: "إن الاستثمار في تعليم أبناء الوطن هو أغلى استثمار، وأنتم أملنا ومستقبل هذا الوطن، ونحن نراهن على شباب وطننا الطموح في تحقيق تطلعاتنا نحو المستقبل، ونثق بكم في تحمل المسؤولية وحمل أمانة الآباء المؤسسين".

المصدر: وكالات

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