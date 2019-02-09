قطر: القوات الجوية البحرينية تنتهك سيادتنا وسنتخذ إجراءاتنا في الرد

اتهمت الحكومة القطرية القوات البحرينية بانتهاك سيادتها عبر اختراقات مستمرة لمجال قطر الجوي، مشددة على احتفاظها بحق الرد وعزمها على اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف تلك الخروقات .

وأوضحت وكالة "قنا" القطرية الرسمية للأنباء أن قطر أبلغت مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بـ"قيام طائرة تابعة للقوات الجوية البحرينية بانتهاك المجال الجوي القطري دون إذن مسبق من السلطات القطرية المختصة يوم الخميس 27 ديسمبر 2018"، وذلك عبر رسالة وجهتها المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى المنظمة العالمية، علياء أحمد بن سيف آل ثاني.

وقالت آل ثاني في الرسالة التي طالبت بتعميمها كوثيقة من وثائق مجلس الأمن، إن "حكومة دولة قطر تلفت انتباه مجلس الأمن استنادا لأحكام المادتين 34 و35 من ميثاق الأمم المتحدة، وتطالبها باتخاذ ما يلزم لوضع حد للانتهاكات البحرينية المغرضة حفاظا على السلم والأمن الدوليين وفق أحكام الميثاق".

وأشارت إلى "استمرار الخروقات الجوية من قبل مملكة البحرين وانتهاكها للسيادة القطرية، وما تشكله تلك الخروقات الخطيرة من انتهاك صارخ للقانون الدولي، علاوة على استمرار المحاولات لافتعال حوادث من شأنها زيادة التوتر في المنطقة ودون اعتبار لأمن دولة قطر واستقرارها".

كما أعربت "عن استنكار ورفض دولة قطر الشديد لهذا التصرف غير القانوني بوصفه انتهاكا لسيادة دولة قطر وسلامتها الإقليمية، وحمّلت مملكة البحرين المسؤولية عن الخرق الجوي، مؤكدة على وجوب التزامها بالاتفاقيات الدولية وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".

وفي ختام رسالتها شددت المندوبة القطرية على أن قطر "ستتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن حدودها ومجالها الجوي والبحري وأمنها القومي، وفقا للقوانين والضوابط الدولية".

ويأتي هذا التصعيد وسط استمرار الأزمة الخليجية التي اندلعت بعد إعلان كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر يوم 5 يونيو 2017 قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر مع فرض مقاطعة سياسية واقتصادية على الإمارة.

وسبق أن وجهت حكومة قطر مرارا الاتهامات بتنفيذ انتهاكات مماثلة للسلطات الإماراتية.

المصدر: قنا + وكالات