"راقصة الياسمين مول" تثير جدلا في السعودية

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بمقطع فيديو لراقصة دخلت أحد المراكز التجارية في جدة.

وتصدر هاشتاغ "رقاصة_الياسمين_مول"، قائمة الأكثر متابعة على موقع "تويتر"، حيث تباينت من خلاله ردود الأفعال بين الغاضبة المستهجنة، والسعيدة المرحبة، خاصة وسط حالة الانفتاح غير المسبوق الذي تشهده السعودية في الفترة الأخيرة.

وأظهر الفيديو فرقة موسيقية بصدد العزف أثناء مشي أعضائها داخل أحد المراكز التجارية في المملكة، وفي مقدمتهم امرأة ترقص حاسرة الرأس.

وتعيش المملكة مؤخرا تغيرات جذرية لتصبح أكثر انفتاحا، فأجازت للمرأة قيادة السيارة، وشهدت عدة حفلات فنية لفنانين عرب وغربيين، كما تم افتتاح عدة دور سينما في جميع أرجاء البلاد.

المصدر: RT