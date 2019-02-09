المؤبد لسبعة توانسة أدينوا بتنفيذ اعتداءي باردو وسوسة

قضت محكمة تونسية بالسجن المؤبد لـ7 أشخاص أدانتهم بالتخطيط وتنفيذ اعتداءين إرهابيين استهدفا سائحين أجانب في متحف باردو وسط العاصمة تونس ومنتجع سياحي في مدينة سوسة.

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وقال الناطق باسم النيابة العامة التونسية، سفيان السليطي، اليوم السبت، إن المحكمة أدانت متهمين آخرين في الاعتداءين وحكمت عليهما بالسجن لمدة تراوحت ما بين 6 أشهر و16 عاما، لتعاونهما مع الإرهابيين، فيما أطلقت سراح 27 متهما آخر كانوا على ذمة القضية، وأثبتت التحقيقات عدم صلتهم بالقضية.

واستغرقت التحقيقات القضائية في الهجومين الإرهابيين عاما ونصف العام من المرافعات والاستماع للشهود والمتهمين، كان آخرها أمس الجمعة أمام المحكمة قبل صدور الأحكام.

وكان مسلحان قد هاجما في 18 مارس 2015 متحف باردو وسط العاصمة تونس، ما أدى إلى مقتل 22 شخصا، غالبيتهم من السائحين الأجانب، بينهم أربعة فرنسيين وأربعة إيطاليين وثلاثة يابانيين واسبانيان اثنان وعنصر أمن تونسي.

وفي26 يونيو 2015 هاجم إرهابي منتجعا سياحيا في منطقة سوسة بتونس، وقتل 38 سائحا، يشكل الأجانب غالبيتهم.

المصدر: وكالة سبوتنيك