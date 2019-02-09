مصادر لـRT: أرتال عسكرية أمريكية تدخل محافظة الأنبار
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كشف مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، عن دخول أرتال عسكرية أمريكية كبيرة إلى محافظة الأنبار، مرجحا قدومها من سوريا.
وقال المصدر لـRT: "شوهدت صباح اليوم أرتال أمريكية تحمل سيارات نوع همر ومدافع ومدرعات، وهي تدخل إلى محافظة الأنبار من الجهة الغربية لها"، مبينا: "أنها توجهت نحو قاعدة عين الأسد" التي ترابط فيها قوات أمريكية.
وأضاف أن: "شاحنات نقل كبيرة هي التي كانت تحمل المدافع والهمرات".
المصدر: RT
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