مصادر لـRT: أرتال عسكرية أمريكية تدخل محافظة الأنبار

كشف مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، عن دخول أرتال عسكرية أمريكية كبيرة إلى محافظة الأنبار، مرجحا قدومها من سوريا.

وقال المصدر لـRT: "شوهدت صباح اليوم أرتال أمريكية تحمل سيارات نوع همر ومدافع ومدرعات، وهي تدخل إلى محافظة الأنبار من الجهة الغربية لها"، مبينا: "أنها توجهت نحو قاعدة عين الأسد" التي ترابط فيها قوات أمريكية.

وأضاف أن: "شاحنات نقل كبيرة هي التي كانت تحمل المدافع والهمرات".

المصدر: RT