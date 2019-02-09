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مقتل ثلاثة جنود عراقيين بصحراء الأنبار

أخبار العالم العربي

مقتل ثلاثة جنود عراقيين بصحراء الأنبار
Reuters Alaa Al-Marjani
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قتل ثلاثة جنود في الجيش العراقي، اليوم السبت، في صحراء محافظة الأنبار غربي العراق بعد تعرض مركبتهم للتفجير.

وقال مصدر أمني لـRT إن "عبوة ناسفة انفجرت على ثلاثة جنود كانوا في سيارة عسكرية بصحراء محافظة الأنبار أثناء عودتهم من واجب استطلاع في المنطقة".

وأضاف أن "العبوة كانت مزروعة على الطريق الذي يسلكه الجنود بشكل مستمر".

المصدر: RT

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