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مقتل جندي سوري واستهداف لمناطق سكنية من قبل التنظيمات المسلحة في إدلب

أخبار العالم العربي

مقتل جندي سوري واستهداف لمناطق سكنية من قبل التنظيمات المسلحة في إدلب
Reuters SANA
جندي من الجيش السوري، إدلب، سوريا، 21 يناير 2018
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لقي جندي سوري مصرعه بإطلاق نار من طرف الجماعات المسلحة في منطقة خفض التوتر بمحافظة إدلب السورية، بحسب ما أفاد به المركز الروسي للمصالحة في سوريا.

وقال رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، الفريق سيرغي سولوماتين، إن الفصائل المسلحة قصفت كذلك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية مناطق سكنية في محافظتي اللاذقية وحلب.

إلى ذلك ذكر سولوماتين أن عودة اللاجئين السوريين إلى منازلهم متواصلة، وأن عشرات النقاط  الأمنية تعمل بالتنسيق مع مركز المصالحة لضمان عودتهم.

وأكد مدير مركز المصالحة أنه حتى يوم الخميس الماضي تم تسجيل عودة أكثر من 221 ألف لاجئ سوري، في ظل إعلان السلطات السورية العفو عن الفارين من الخدمة العسكرية، الذين بلغ عددهم أكثر من 47 ألف شخص.

المصدر: نوفوستي

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