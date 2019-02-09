مصادر لـRT: لم يطلق سراح أوس الخفاجي زعيم فصيل أبو الفضل العباس حتى الآن

نفت مصادر في الحشد الشعبي العراقي، اليوم السبت، إطلاق سراح زعيم فصيل أبو الفضل العباس، أوس الخفاجي.

وقالت مصادر لـRT إن "الخفاجي مازال قيد الاعتقال والتحقيق وفق القانون، ولم يتعرض لأي تعذيب أو اعتداءات مثلما نقل بعض الإعلاميين".

وأضافت: "لا يُعرف متى يطلق سراحه، فالتحقيقات ما زالت جارية، والقانون سيأخذ مجراه".

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، هددت عشيرة خفاجة التي ينتمي إليها أوس بـ"ثورة" شعبية ما لم يتم إطلاق سراحه خلال 24 ساعة التي ستنتهي قبل ظهر اليوم السبت.

وظهر أحد شيوخ العشيرة في مقطع فيديو متداول وهو يهدد، ويتحدث من مقر اللواء الذي أغلقته قوة من الحشد الشعبي.

بدوره، قال أمير قبيلة خفاجة عامر غني صكبان في بيان صحفي: "باسمي وباسم قبيلة خفاجة برؤساء عشائرها وأفخاذها وأبنائها، نشجب ونستنكر وندين اعتقال المجاهد الشيخ أوس الخفاجي، قائد لواء أبو الفضل العباس، الذي ضحى وجاهد ضد النظام البائد وواصل جهاده بمواقفه الوطنية وساهم بشكل فعال في المصالحات العشائرية".

يذكر أن قوة من أمن الحشد الشعبي اعتقلت يوم الخميس الماضي القيادي في الحشد وزعيم فصيل "أبو الفضل العباس" أوس الخفاجي في العاصمة بغداد.



المصدر: RT