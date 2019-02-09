رسالة من عائلة سجين لبناني في إيران إلى ظريف

وجهت عائلة اللبناني نزار زكا المسجون في إيران منذ أكثر من 3 سنوات ونصف السنة، أمس الجمعة رسالة مفتوحة إلى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الذي يزور بيروت يومي الأحد والاثنين.

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وجاء في الرسالة: "نحن عائلة نزار زكا المعتقل تعسفيا في إيران، نطالبكم بإلحاح شديد وبعيدا عن المجاملات الدبلوماسية التي تتقنونها، أن تفرجوا فورا عن ابننا نزار المعتقل تعسفيا في سجونكم منذ أيلول 2015 بلا أي تهمة.. كل ذنبه أنه مدافع شرس عن حرية التعبير والحق بالوصول إلى الإنترنت".

وأضافت: "يوجب علينا أن نتوجه مباشرة إليكم بلا قفازات، طالبين إنهاء معاناة نزار والظلم اللاحق به بأسرع وقت وبلا أي تأخير أو مماطلة أو تباطؤ، حفاظا على الكرامة الإنسانية وضنا بحياة ابننا الذي يعيش مأساة تختصر من عمره وتدمي عائلته وأبناءه".

يذكر أن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري بعث قبل أشهر مذكرة إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني طالبه فيها بإطلاق سراح زكا. كما سبق أن طرح هذا الأمر على محمد جواد ظريف، الذي تردد أنه سيزور بيروت الأحد والاثنين المقبلين.

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وقضت محكمة إيرانية في سبتمبر عام 2016 على زكا بالسجن 10 سنوات، بعد إدانته بالتعاون ضد الدولة.

وكان زكا يزور طهران بدعوة من نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة شاهيندوخت مولافردي، لحضور مؤتمر هناك، إلا أنه اختفى بعد المؤتمر في ظروف غامضة.

وأعلنت وسائل إعلام حكومية إيرانية في نوفمبر عام 2015 أن زكا معتقل لدى الحرس الثوري الإيراني، وذكرت أن له علاقات مع الجيش وجهاز المخابرات الأمريكيين.

المصدر: صحيفة النهار + RT