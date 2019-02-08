كاظم الساهر يعلق على خبر تغيير لقبه

علق الفنان العراقي كاظم الساهر، يوم الجمعة، على خبر تغيير لقبه من السامرائي إلى الساهر، مؤكدا أنه "ابن الرافدين" وبقية الألقاب مجرد"حبر على ورق".

وقال في بيان صحفي إن "اسمي في القيد العام كاظم جبار إبراهيم السامرائي، وفي هوية الأحوال المدنية اسمي كاظم جبار إبراهيم فقط، وفي أوراقي الرسمية في الخارج اسمي كاظم جبار الساهر، وعدم التطابق في الأسماء يعني مشكلة كبيرة".

وأضاف: "لا أريد أن أشرح تفاصيل هذه المشكلة وما يقارب السنة معاملتي الرسمية متوقفة في الخارج لسبب عدم تطابق الأسماء.. حتى طلبت ورقة رسمية من السفارة العراقية تثبت بأن الشخص كاظم جبار إبراهيم هو نفس الشخص كاظم جبار الساهر ولم تكفِ".

وأشار الساهر إلى أنه "اتصل بالمحامي وطلب نصيحة قانونية والحل كان إضافة الساهر على كاظم جبار إبراهيم الموجود فقط حبرا على ورق".

وناشد العراقيين قائلا: "يا أحبابي، أنا لا أقصد أي إساءة ولا أنسى من أين أتيت. وادي حجر الموصل أو مدينة الحرية في بغداد، أنا ابن سيد جبار وابن العظيمة نورية علي، وأنا كنت وسأبقى كاظم جبار إبراهيم السامرائي بالقلب والروح وافتخر بعشيرتي، وكل عشائر العراق.. أنا ابن العراق وأقولها بكل فخر واعتزاز ولي الشرف بأن ألقى منكم هذا الاهتمام".

وختم رسالته "اعتذر إذا سبب الموضوع ألما لأي شخص، هذا فقط حبر على ورق أما الأصل أنا ابن وادي الرافدين.. محبتي واحترامي".

المصدر: RT