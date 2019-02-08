 
مباشر

غارات جوية جديدة لقوات حفتر تدك مجموعات تشادية في جنوب ليبيا

أخبار العالم العربي

غارات جوية جديدة لقوات حفتر تدك مجموعات تشادية في جنوب ليبيا
Reuters / Hani Amara
مدرعات تابعة للجيش الوطني الليبي - أرشيف -
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lfo6

أعلنت القوات الموالية للمشير خليفة حفتر أنها شنت يوم الجمعة ضربات جوية جديدة على مجموعات تشادية في جنوب ليبيا.

إقرأ المزيد
العميد أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي
المسماري: قائد المعارضة التشادية يقود العمليات جنوبي ليبيا من قطر

وقال الجيش الوطني الليبي في بيان مقتضب أن "مقاتلات سلاح الجو العربي الليبي تناوبت على دك 3 تجمعات للعصابات التشادية وحلفائها في الجنوب".

وأضاف أن هذه الضربات وقعت في مدينة مرزق وكانت قاسية وموجعة للجماعات التي عاثت فسادا في ليبيا .

وكان الجيش الوطني الليبي قد أعلن يوم الأحد أنه شن ضربة جوية على مجموعات للمعارضة التشادية في المنطقة نفسها.

ولا يمكن فورا تحديد ما إذا كانت هذه المجموعات التي قصفها الجيش الوطني الليبي هي ذاتها مجموعة المتمردين التشاديين الذين أعلنت فرنسا أنها قصفتهم مرات عدة في الأيام الأخيرة.

هذا، ويشن الجيش الوطني الليبي منذ منتصف يناير 2019 هجوما على هذه المنطقة التي ينشط فيها الجهاديون والمهربون، بهدف تطهيرها من الجماعات الإرهابية والإجرامية، على حد قوله.

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

محققة أممية: اغتيال خاشقجي بتخطيط مسبق والتنفيذ من قبل مسؤولين سعوديين