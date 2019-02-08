رويترز: قوات الأمن السودانية تطلق قنابل الغاز على متظاهرين في الخرطوم

استخدمت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في الخرطوم، حسبما نقلت وكالة "رويترز" عن شهود عيان وحزب الأمة السوداني المعارض.

وأفادت "رويترز" بأن مئات الأشخاص شاركوا في المسيرة التي انطلقت من مسجد عبد الرحمن المهدي بالعاصمة، وتدخلت القوات الأمنية لتفريقها.

من جانبه، قال حزب الأمة المعارض في بيان له، إن أجهزة الأمن "أطلقت الغاز المسيل للدموع بكثافة داخل حـرم مسجد الإمام عبدالرحمن المهدي".

إطلاق الغاز المسيل للدموع داخل مسجد الهجرة بودنوباوي، واستهداف عربة الإمام الصادق المهدي بثلاث عبوات بمبان بعد حصار الأجهزة الأمنية للمسجد بعد صلاة ظهر الجمعة. — حزب الأمة القومي (@AlimamsMedia) February 8, 2019

واتهم الحزب القوات الأمنية بـ "قصف المسجد وسيارة الإمام الصادق المهدي وضرب المصلين وتصويب السلاح في وجههم ومحاصرة المسجد"، مشيرا إلى إصابة واختناق عدد من المصلين.

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ودان الحزب ما وصفه بـ "استهداف دور العبادة وترويع وإرهاب المصلين".

يذكر أن الاحتجاجات في السودان متواصلة منذ ديسمبر الماضي. وأسفرت الاشتباكات بين السلطة والمحتجين على سوء الأوضاع المعيشية عن مقتل 31 شخصا، حسب بيانات الحكومة السودانية.

المصدر: رويترز