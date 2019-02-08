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الجزائر.. توقيف 25 باحثا عن الذهب بجنوب البلاد

أخبار العالم العربي

الجزائر.. توقيف 25 باحثا عن الذهب بجنوب البلاد
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عناصر من القوات الجزائرية
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أوقف الجيش الجزائري يوم الخميس بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام، جنوب الجزائر، 6 مهربين و25 منقبا عن الذهب، حسب بيان أصدرته يوم الجمعة وزارة الدفاع الجزائرية.

وضبطت القوات الجزائرية أيضا 4 مركبات رباعية الدفع و14 ألف لتر من الوقود و10 أكياس من خليط الحجارة وخام الذهب بالإضافة إلى معدات مختلفة للتنقيب عن الذهب وجهاز اتصال عبر الأقمار الاصطناعية.

كما أوقفت مفرزة مشتركة للجيش بتلمسان (شمال غرب الجزائر) بالناحية العسكرية الثانية 4 تجار مخدرات وصادرت 66 كغ من المخدرات وبندقية صيد و3 سيارات، فيما ضبط حرس السواحل قرابة 33 كغ من المادة المخدرة ذاتها بوهران بالناحية العسكرية الثانية.

المصدر: صحيفة "الخبر" الجزائرية

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