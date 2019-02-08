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تركيا تستعد لتسليم قطر 6 طائرات مسيرة من طراز "بيرقدار TB2" (صور)

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تركيا تستعد لتسليم قطر 6 طائرات مسيرة من طراز
AFP / TURKISH PRIME MINISTER PRESS OFFICE / KAYHAN OZER
قطر وتركيا - صورة من الأرشيف -
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تنوي تركيا تسليم قطر 6 طائرات من دون طيار من طراز "بيرقدار TB2" ضمن صفقة وقّعت بين الجانبين عام 2018، بحسبما ذكرته وكالة الأنباء القطرية "قنا" على صفحتها بموقع "تويتر" يوم الجمعة.

ووقعت القوات المسلحة القطرية في مطلع العام 2018 مع شركة "بيكار" التركية لصناعة الطائرات اتفاقية لشراء معدات عسكرية جديدة.

وذكرت وكالة "الأناضول" حينها أن التوقيع على الصفقة جاء على هامش معرض ومؤتمر الدوحة للدفاع البحري "ديمدكس 2018"، بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتضمنت الصفقة الموقعة 6 طائرات بلا طيار، ومحطات تحكم، فضلا عن الأدوات والمعدات التقنية واللوجستية الخاصة بهذه الطائرات.

هذا وذكرت وسائل إعلام تركية أن الطائرات الست ومحطات التحكم، اجتازت اختبارات قبول المصنع، وباتت جاهزة لتسليمها إلى القوات المسلحة القطرية.

وضمن الصفقة نفسها، أنهى فريق قطري مكون من 55 شخصا، دوراته التدريبية لاستخدام الطائرات المذكورة، على يد فريق من مهندسي وخبراء شركة "بيكار".

وتكتسي الصفقة أهمية كبرى بالنسبة لأنقرة كونها الأولى لطائرات "بيرقدار TB2" للخارج بأنظمة تركية خالصة.

جدير بالذكر أن شركة "روكتسان" التركية المتخصصة في صناعة الصواريخ والقذائف دمجت صواريخ محلية من نوع "MAM-L ve MAM-C'yi" في هذا الطراز من الطائرات.

المصدر: وكالات

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