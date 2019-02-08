بالفيديو.. أهالي دير الزور والرقة يحتجون ضد "قسد" والأمريكيين ويطالبون بإعادة حكم الدولة السورية

تشهد محافظتا دير الزور والرقة في سوريا منذ يناير الماضي تظاهرات مستمرة للأهالي ضد سيطرة الأمريكيين و"قوات سوريا الديمقراطية" على المنطقتين تدعو لإعادة حكم الدولة السورية.

وأوضح مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، الفريق سيرغي سولوماتين، في بيان صدر عنه اليوم الجمعة، أن سكان المحافظتين احتجوا ضد الظروف المعيشية القاسية التي يعود سببها إلى منع فصائل "قوات سوريا الديمقراطية" المتحالفة مع الولايات المتحدة من تمرير المساعدة الإنسانية التي تقدمها الحكومة السورية لهم وسرقة الحمولات الإنسانية الواصلة من منظمات دولية على يد جماعات مسلحة تحت إشراف العسكريين الأمريكيين.

وأشار سولوماتين إلى أنه من الأمثلة الأبرز على المساس بحقوق الآخرين وحرياتهم في الجزيرة السورية منع وصول الحمولات الإنسانية من قبل الهلال الأحمر العربي السوري الذي حاول أن يرسل شاحنات محملة بمواد غذائية وأدوية إلى أهالي الأراضي الواقعة تحت سيطرة "قسد".

وأضاف أنه بسبب منع وصول قافلة الهلال الأحمر إلى بلدة هجين الواقعة بقبضة "قسد" اندلعت اليوم الجمعة مظاهرات واحتجاجات واسعة للعشائر المحلية وأقارب عوائل المنطقة التي مزقتها الحرب.

كما جرت مظاهرات مماثلة في بلدات أبو حماد وحويجة شنان وسحلبية وصفصافة التي خرج فيها للمشاركة في الاحتجاجات مئات المواطنين من الأهالي المحليين في محاولة منهم لجذب انتباه المجتمع الدولي.

وطالب المتظاهرون، حسب بيان حميميم، بانسحاب قوات التحالف الدولي ضد "داعش" بقيادة الولايات المتحدة ووقف منع وصول قافلات المساعدات الإنسانية إلى السكان المحليين، وكذلك عبروا عن تأييدهم لعودة سيادة الحكومة الشرعية على تلك المناطق في سوريا.

المصدر: RT