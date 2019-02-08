الجبير: لا ربط بين ولي العهد وقضية خاشقجي والقيادة السعودية "خط أحمر"!

جددت الرياض، اليوم الجمعة، رفضها لأي فرضيات تشير إلى وقوف ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وراء قتل الصحفي جمال خاشقجي، مؤكدة التزام قضاء المملكة بمحاسبة القتلة.

وشدد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، في تصريحات أدلى بها من واشنطن، على أن القيادة السعودية "خط أحمر". وأضاف أنها لن تقبل بأن تملي عليها أي دولة ما يجب القيام به، محذرا من أي محاولة لربط جريمة خاشقجي بالقيادة السعودية.

وأوضح الوزير إن محاولة الربط بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وقضية خاشقجي لا أساس لها وأن سلطات المملكة ستحاسب المتورطين بمقتله.

وتابع الوزير السعودي: "إننا نأمل من الكونغرس بأن يأخذ خطوة للوراء وينتظر نتائج التحقيق في قضية خاشقجي".

وحول تقرير بشأن خاشقجي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أمس الخميس، صرح الجبير بأنه لا يستطيع التعليق عليه لاستناده إلى "مصادر مجهولة".

وجاء في تقرير "نيويورك تايمز" أن ولي العهد السعودي أبلغ أحد مساعديه، قبل عام من مقتل الصحفي في مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول (في أكتوبر 2018)، أنه سيستخدم "رصاصة" ضد خاشقجي إن لم يعد للوطن.

المصدر: قناة "العربية" + رويترز