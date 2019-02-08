بالفيديو.. القوات السورية تعثر على مقابر جماعية ومصنع قذائف وشبكة أنفاق لـ"داعش" بالميادين

عثرت وحدات من قوات الأمن الداخلي السورية على موقع تمركز كبير سابق لـ"داعش" في منطقة مدينة الميادين بمحافظة دير الزور شرق البلاد استخدمه التنظيم لشن هجمات ويضم مقابر جماعية.

وأوضحت وكالة "سانا" السورية الرسمية في تقرير نشرته اليوم الجمعة أن قوات الأمن الداخلي عثرت، خلال تمشيطها محيط مدينة الميادين "لتأمينه من مخلفات الإرهابيين"، على أحد المواقع الذي كان يستخدم "لتنفيذ عملياتهم الإرهابية ويضم مقابر جماعية وشبكة أنفاق ومعملا لتصنيع القذائف".

وذكر قائد شرطة محافظة دير الزور، العميد نزار حسن، في تصريح لـ"سانا"، أن الموقع يوجد قرب قلعة الرحبة الأثرية ويبعد عن مدينة الميادين نحو كيلومترين و"يضم مقابر جماعية تحوي رفاتا لمواطنين أعدمهم إرهابيو التنظيم التكفيري قبل دحرهم منها من قبل الجيش العربي السوري".

وأشار حسن إلى أنه تم العثور في المكان أيضا على "معسكر تدريبي لإرهابيي داعش يمتد على مساحة واسعة، وشبكة أنفاق تصل بين الجبال المحيطة بالميادين، إضافة إلى معمل لتصنيع القذائف بعيارات مختلفة".

ومنذ دحر عناصر "داعش" من المنطقة عثرت القوات السورية على العديد من المقابر الجماعية لرفات مواطنين معدمين في مناطق انتشار التنظيم في ريف دير الزور إضافة إلى مستودعات ذخائر وأسلحة وعشرات الألغام والعبوات الناسفة التي تم تفكيكها.

المصدر: سانا + وكالات