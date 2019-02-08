ليبيا.. تعتقل شخصا يشتبه بكونه قياديا في القاعدة

قال مصدر في مكتب المدعي العام الليبي يوم الجمعة إن شخصا يدعى عبد القادر عزوز اعتقل للاشتباه بكونه قياديا في تنظيم القاعدة فر من مدينة درنة بشرق البلاد التي كانت معقلا للمتشددين.

وذكر المصدر أنه اعتقل في مدينة مصراتة بغرب البلاد ثم نقل إلى العاصمة طرابلس، ولم تتوفر بعد أي تفاصيل أخرى.

ويقول مسؤولون ليبيون إن "عزوز" كان أحد قادة المتشددين في درنة.

هذا وجاء اعتقال "عزوز" بعد زيارة القائم بالأعمال الأمريكي في ليبيا بيتر بودي، (مقيم في تونس) لمصراتة الأسبوع الماضي.

وكانت المدينة معقلا للمتشددين لفترة طويلة وقد هرب الكثير منهم في عهد معمر القذافي للقتال في أفغانستان، ثم عادوا بعد الإطاحة به عام 2011.

وسيطرت قوات شرق ليبيا المتحالفة مع القائد العسكري خليفة حفتر على كثير من أنحاء درنة في حملة عسكرية مستمرة يقول مسؤولون إنها أوشكت على الانتهاء.

ولم يتضح ما إذا كانت السلطات الليبية تلقت مساعدة من الولايات المتحدة التي اعتقلت عدة مرات متشددين من ليبيا أو قدمت المساعدة للسلطات المحلية.

المصدر: رويترز