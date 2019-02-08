مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي شرق خان يونس بقطاع غزة (صور)

لقي شابان فلسطينيان مصرعيهما وأصيب 17 آخرون برصاص الجيش الإسرائيلي في شرق خان يونس خلال مسيرات العودة وكسر الحصار عند الحدود الشرقية لقطاع غزة، بحسبما نقله مراسل RT.

وقالت وزارة الصحة إن حسن إياد شلبي (14 عاما) قتل بعيار ناري في الصدر، فيما لفظ الفتى حمزه محمد رشدي اشتيوي (17 عاما) أنفاسه إثر إصابته برصاصة في الرقبة.

وتوافدت حشود من الفلسطينيين يوم الجمعة على مخيمات العودة الخمسة شرق قطاع غزة للمشاركة في فعاليات الجمعة 46 من المسيرات والتي حملت عنوان "لا مساومة على كسر الحصار".

وأطلق الجنود النار وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه تجمعات المواطنين في مخيم ملكة شرق غزة، كما أطلقت آلية تابعة للجيش الإسرائيلي النار بشكل كثيف تجاه المتظاهرين بالإضافة إلى استهداف مركبة تابعة للدفاع المدني بقنابل الغاز ورش المحتجين بالمياه العادمة.

وذكرت وكالة "معا" أيضا أن الأبراج العسكرية التابعة للقوات الإسرائيلية أطلقت النار صوب أراضي المواطنين الزراعية شرق مخيم المغازي وسط القطاع.

أستشهد الطفل !!

حسن إياد شلبي

15 ربيعٱ

المصاب برصاص قناص

في الصدر شرق خان يونس

الشهيد أبقي من الحي#ثائرون_فلسطينيونpic.twitter.com/iMKSaAU5Hn — 🏇جفت محبرتي✍ (@Pokarest1) 8 февраля 2019 г.

المصدر: RT + وكالة "معا"