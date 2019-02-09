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"سامسونغ" تطلق سماعات متطورة لهواتفها القادمة

العالم الرقمي

youtube/GregglesTV
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ذكر موقع "WinFuture" أن شركة سامسونغ تنوي طرح نموذج جديد من سماعاتها اللاسلكية، مخصص لهواتف "Galaxy" التي سيعلن عنها قريبا.

وستحمل هذه السماعات اسم "Galaxy Buds"، وستتميز عن باقي سماعات سامسونغ اللاسلكية بأنها ستشحن مباشرة بوضعها على الواجهة الخلفية للهاتف، عبر شرائح "NFC" الموجودة فيه.

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كما ستزود بميزة عزل الضوضاء الخارجية، وأزرار تعمل باللمس لاستقبال المكالمات الهاتفية والتحكم بالأصوات، وتقنية البلوتوث للاتصال مع الأجهزة والهواتف الذكية.

ومن المفترض أن يعلن عن هذه السماعات خلال حفل خاص ستكشف فيه سامسونغ عن بضع أجهزة إلكترونية جديدة، سيعقد في سان فرانسيسكو، في 20 فبراير الجاري.

المصدر: فيستي

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