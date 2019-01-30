تقرير: "فيسبوك" دفعت أموالا للمستخدمين لجمع بيانات خاصة

ادعى تقرير جديد أن بعض مستخدمي فيسبوك كانوا يمنحون الشبكة الاجتماعية حق الوصول إلى نشاط هواتفهم مقابل المال، كجزء من مشروع بحثي منذ عام 2016.

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وكشف التقرير الذي أصدره موقع "TechCrunch"، يوم الثلاثاء 29 يناير، أن فيسبوك التي يقول المنتقدون إنها لا تقوم بما يكفي من إجراءات لحماية خصوصية مستخدميها، كانت تمنح الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و35 عاما، 20 دولارا شهريا، بالإضافة إلى رسوم مقابل مشاركة معلومات عن هواتفهم ونشاطهم على الويب مع طرف ثالث.

ويمكن لفيسبوك الوصول إلى هذه البيانات بعد قيام المستخدمين بتثبيت تطبيق الشبكة الخاصة الافتراضية "Facebook Research".

وتستطيع الشركة عرض عمليات البحث على الويب، ومعلومات الموقع، والرسائل الخاصة في تطبيقات الوسائط الاجتماعية، وغيرها من البيانات، كما قال خبير الأمن في "Guardian Mobile Firewall"، ويل سترافاش، لموقع "TechCrunch".

واعتمدت فيسبوك على خدمات التجارب "BetaBound" و"uTest" و"Applause"، وعدم الإشارة في البداية إلى صفحات الاشتراك في دراسة الوسائط الاجتماعية التي تسمح لها بالوصول إلى بيانات المشاركين في فيسبوك.

ولكن، إذا حاول القاصرون الانضمام إلى الدراسة من خلال صفحة يديرها " Applause"، فعليهم الحصول على موافقة خطية من والديهم تسمح لهم بالمشاركة في دراسة فيسبوك.

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ويشبه تطبيق "Facebook Research" تطبيق "Facebook Onavo Protect" الذي حظرته آبل من متجرها الإلكتروني "آبل ستور"، لانتهاكه الخصوصية، وبحسب تقرير "TechCrunch"، فإن فيسبوك قامت بإزالة التطبيق في أغسطس الماضي.

وأوضحت شركة فيسبوك لموقع "TechCrunch" عقب هذا التقرير، أنها كانت تدير برنامجا بحثيا للتعرف على كيفية استخدام الأشخاص للهواتف.

وقال متحدث باسمك فيسبوك: "مثل العديد من الشركات، ندعو الناس للمشاركة في الأبحاث التي تساعدنا على تحديد ما يمكننا تقديمه للمستهلك بشكل أفضل".

وأضاف المتحدث قائلا: "نظرا لأن هذا البحث يهدف إلى مساعدة فيسبوك في فهم كيفية استخدام الأشخاص لأجهزتهم الجوالة، فقد قدمنا ​​معلومات شاملة عن نوع البيانات التي نجمعها وكيفية المشاركة فيها. نحن لا نشارك هذه المعلومات مع الآخرين ويمكن للأشخاص التوقف عن المشاركة في أي وقت".

المصدر: سي نات