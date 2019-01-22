روسيا تشجع كبار السن على استخدام الإنترنت

تقدم النائب في مجلس الدوما الروسي، فاسيلي فلاسوف، بمشروع قرار للحكومة لافتتاح قناة تلفزيونية لتعليم المتقاعدين وكبار السن كيفية استخدام الإنترنت.

وقال المسؤول: "من المهم أن تعرف هذه الفئة من مواطني بلادنا كيفية الاستخدام الأمثل للإنترنت، فهذا الأمر سيوفر عليهم الكثير من الوقت والعناء حتى في التبضع، ويعطيهم معلومات أكثر من تلك التي يحصلون عليها من وسائل الإعلام التقليدية. كما سيتمكن بعضهم من الحصول على دخل إضافي في حال تمكنوا من العمل عبر الشبكة العنكبوتية".

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وشدد النائب على ضرورة إقامة حملات توعية لهذه الفئة من الناس لتحذيرهم من المحتالين الذين ينشطون عبر الشبكة العنكبوتية، وتعليمهم أفضل السبل لحماية بياناتهم وحساباتهم الإلكترونية.

يذكر أن دراسة أجراها خبراء من غوغل ووكالة "Kantar TNS" سابقا، قاموا خلالها باستطلاع رأي أكثر من 1000 شخص في روسيا تراوحت أعمارهم ما بين 16 و70 سنة، بينت أن المتقاعدين وكبار السن في روسيا يقضون ساعات أكثر من الشباب في تصفح المواقع وصفحات الإنترنت يوميا.

المصدر: فيستي