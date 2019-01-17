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تقييم جديد لأفضل سماعات الرأس في الأسواق

العالم الرقمي

تقييم جديد لأفضل سماعات الرأس في الأسواق
pexels.com/ Jonas Mohamadi
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وضعت لجنة تقييم جودة المنتجات في روسيا تصنيفا جديدا لأفضل السماعات الإلكترونية التي تستخدم مع الحواسب والأجهزة الذكية.

وقامت اللجنة باختبار أكثر من 80 نموذجا عالميا من سماعات الرأس السلكية واللاسلكية التي تعمل مع الحواسب والأجهزة الإلكترونية، ضمن معايير "ISO 17025" العالمية، وفحصت جودة تصنيع كل سماعة، واستعانت بخبراء الصوتيات لتقييم أداء تلك السماعات.

وفي المرتبة الأولى وفقا للتقييم حلّت سماعات "Sony WH-1000XM2"، تلتها "Sony WH-H900N h.ear on 2 Wireless NC" و"Sony MDR-100ABN" و"Sennheiser RS175" و"Sennheiser RS ​​165".

youtube/SoundGuys

ومن بين أفضل 10 سماعات جاءت أيضا: "AKG N60NC Wireless" و"Sony WI-1000X" و"AKG K845BT" و"Sennheiser CX 7.00BT" و"Sennheiser PXC 550".

المصدر: فيستي

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